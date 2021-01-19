 

Алексей Навальный опознал свои трусы на видео крещенского купания Владимира Путина

19.01.2021, 16:09, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Находящийся в СИЗО «Матросская тишина» Алексей Навальный сообщил своим адвокатам, что увидел на фотографии в газете синие трусы, возврата которых безуспешно добивался от Транспортной полиции Омска. Трусы были надеты на Президента России Владимира Путина.

Адвокаты Навального сначала не поверили его словам. Они нашли фотографии крещенского купания президента, распространённые пресс-службой главы государства, в максимальном разрешении и показали их Юлии Навальной. Она уверенно узнала бельё мужа по приметам, которые известны каждой женщине. В частности, на левом лампасе трусов видна затяжка, которую она сама случайно сделала ногтем, вынимая их из стиральной машины накануне поездки Алексея в Томск.

Соратники Навального не понимают, зачем президенту надевать его трусы при наличии достаточного количества собственных. Однако колдун вуду Антон Симаков сообщил, что читал о ритуалах гаитянских магов, которые советовали надевать бельё пленного врага, чтобы «позаимствовать» его мужскую силу, боевые качества и уверенность в победе.

Экс-сотрудник Института Катона Андрей Илларионов полагает, что президент надел трусы Навального для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку спецслужбам и показать, что он полностью доверяет специалистам в области дезактивации ядов, которые обрабатывали трусы в Омске.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Ученые доказали возможность существования земных микроорганизмов на Марсе

08.01 / Мнение: “Адмирал Кузнецов” на ремонте. Зима 2021

18.12 / Мнение: Цифра – признак бедняка

04.08 / Головин из “Кадетства” вышел в свет с новой возлюбленной

28.10 / Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год

01.09 / Доктор Мясников рассказал, вызывает ли рак у детей использование смартфона

15.01 / Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли показала новорожденную дочь

03.10 / Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса?

05.08 / Данила Поперечный заявил, что желает смерти Марату Башарову

12.11 / В Москве школьница отравилась наркотиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска