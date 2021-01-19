 

Лондон анонсировал планы сделать Великобританию «Сингапуром Европы» — британцы идею поддержали

19.01.2021, 16:06, Новости дня
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Большинство жителей Великобритании остались довольны планами правительства черпать вдохновение для экономического подъёма в Сингапуре, стране с низкой налоговой ставкой и практически без бюрократии, а также заключать новые торговые соглашения после брексита, пишет Daily Express. При этом в Лондоне отметили, что установили высокую планку и не собираются сотрудничать со странами, нарушающими права человека.


Reuters

Британцы поддержали планы премьер-министра Бориса Джонсона сделать Великобританию «Сингапуром Европы», используя вновь обретённую страной свободу после брексита, пишет Daily Express. 

После выхода из Европейского союза Великобритания уже успела заключить сделки о торговле с рядом стран за пределами блока, включая Японию и Канаду. Теперь Джонсон заявил, что надеется на то, что стране удастся договориться о новых торговых соглашениях, а также пересмотреть действующие правила ЕС и добиться менее жёсткого регулирования коммерческих организаций.

«Теперь, когда мы заключили торговую сделку с ЕС, наконец пришло время Великобритании воспользоваться своими с таким трудом завоёванными, вновь обретёнными свободами», — отметил анонимный источник Daily Express в британском правительстве.

И согласно опросу, проведённому изданием, британцы поддерживают планы правительства. Так, из 6271 опрошенного 5926 заявили, что довольны предложением премьер-министра.

При этом канцлер казначейства Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания не должна снижать свои стандарты. Политик называет одним из возможных способов добиться экономического роста — «черпать вдохновение в Сингапуре», где практически нет бюрократии и действует одна из самых низких налоговых ставок в мире.

«Теперь, когда мы покинули Евросоюз, у нас есть возможность делать всё иначе, и правительство стремится максимально использовать свободы, которые нам предоставляет брексит», — привод Daily Express слова министра.

Министр иностранных дел Доминик Рааб также отметил, что Великобритания установила «невероятно высокую» планку для будущих торговых сделок. В частности, правительство страны не станет «вести переговоры о свободной торговле со странами, нарушающими права человека».



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