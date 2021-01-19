Минрегион вывернул реформу ГАСИ шиворот-навыворот – эксперт

19.01.2021, 16:02, Новости дня

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Вместо формирования четкой и прозрачной системы госконтроля в строительстве Министерство развития общин и территорий формирует жесткую лоббистскую схему, пишет в блоге на сайте “Комментарии” экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Так он прокомментировал предложения Минрегиона по усовершенствованию архитектурно-строительного контроля, которые были представлены на круглом столе, организованном Конфедерацией строителей Украины.

По информации эксперта, 18 января Минрегион во главе с Алексеем Чернышовым совместно с Конфедерацией строителей Украины Льва Парцхаладзе провели очередной круглый стол, на котором заместитель Чернышова Василий Лозинский презентовал проект нового, третьего по счету, постановления Кабмина, призванного “усовершенствовать архитектурно-строительный контроль” и привести нормативные акты Кабмина в соответствие с действующим законодательством.

“За этими красивыми картинками скрывается очень простая по сути задача: продлить период бардака и неопределенности в градостроительной сфере еще как минимум на год. Потому как Минрегион должен был с марта по декабрь 2020 года завершить все работы по разработке и утверждению нормативно-правовых актов, обеспечивающих реформирование отрасли. Однако теперь этот процесс растянется до конца текущего, 2021 года”, – отметил Гаврилечко.

По его словам, в вынесенном на общественное обсуждение документе предлагается внести изменения в нормативные документы, регламентирующие проверки на объектах строительства и разрешить плановые проверки на основании подсистемы управления рисками то есть компьютерной программы, которая будет определять типы проведения проверок в зависимости от присвоенного уровня риска.

“Непонятно, правда, по каким критериям программа будет классифицировать риски, и кто будет отвечать за итоги проверки. Ну не компьютер же!” – отметил эксперт.

По его словам, Минрегион хочет “внедрить систему так называемых “чек-листов”, то есть документа с перечнем возможных нарушений, на основании которого будут проверяться объекты строительства. Но… в “чек-листы” внесено весьма ограниченное число нарушений, а выйти за пределы утвержденного перечня проверяющий не сможет. То есть он будет вынужден их “не видеть”.

Гаврилечко отметил, что Минрегион предлагает определить перечень оснований для внеплановых проверок.

“Вот и все бы ничего, но в проекте постановления этот самый перечень оснований не включает в себя, например, такие как: “проверка определения самовольного строительства” или “необходимость проведения проверки достоверности данных, приведенных в уведомлении о начале исполнения подготовительных работ”. Кроме того, инициаторами проверки должны выступить… физические или юридические лица, без “обоснованных обращений” которых такая проверка не проводится. Во-первых, это серьезно сужает возможности контролирующих органов. Во-вторых, формирует море возможностей для коррупции. Вот как сейчас вижу целый сонм активиздов, которые шантажируют застройщиков угрозой “обоснованных обращений” если им не заплатят за молчание”, – отметил эксперт.

Он сообщил, что предложенные инновации присутствующие на круглом столе нардепы и эксперты встретили в штыки.

“Основные претензии можно распределить по следующим группам:

инновации Минрегиона и КМУ ни коем образом не снижают уровень коррупции в градостроительной отрасли, а наоборот, предоставляют для нее новые возможности;

недобросовестные застройщики получают явное конкурентное преимущество за счет того, что у контролирующих органов отбирают полномочия по борьбе с незаконными стройками;

отдельные положения проекта постановления не соответствуют действующему закону о регулировании градостроительной деятельности, а значит создают новые несогласованности и противоречия, что способствует лишь хаотизации процессов в градостроительстве”, – подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт добавил, что претензии к проекту документа высказали даже в СБУ.

“Так что по сути, реформа градостроительной отрасли благодаря действиям Минрегиона, пошла шиворот-навыворот и стала очередным примером того, как хорошая идея превращается в свою полную противоположность. В данном случае, вместо формирования достаточно четкой и прозрачной системы госконтроля в строительства формируется жестко лоббисткая схема при полной поддержке профильного министерства”, – подытожил Юрий Гаврилечко.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Президент Украины Владимир Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

12 ноября Чернышов заявил, что берет на себя ответственность за реформу ГАСИ, сообщала пресс-служба министерства. Портал RegioNews писал, что с того времени вопрос запуска вновь созданных органов, ликвидации ГАСИ и разработки необходимого градостроительного законопроекта не решился.

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