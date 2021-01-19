В США задержали женщину, вероятно укравшую ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Пелоси

19.01.2021, 16:02, Новости дня

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Американские правоохранители задержали участницу штурма Капитолия Райли Уильямс. Считается, что она забрала из офиса спикера Палаты представителей Ненси Пелоси ноутбук, сообщает The Hill.

Уильямс задержали 18 января в Среднем округе Пенсильвании. Ее обвиняют в насильственном проникновении в здание Капитолия и в нарушении общественного порядка.

Расследование в отношении женщины начали на основании показаний мужчины, который в суде заявил, что был в романтических отношениях с ней. Он опознал Уильямс на видео, снятых внутри Капитолия во время штурма.

Кроме того, мужчина сказал, что говорил с друзьями Уильямс, которые показали ему видео, на котором та берет из кабинета Пелоси ноутбук или жесткий диск.

Он заявил, что женщина “намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который, в свою очередь, планировал продать его Службе внешней разведки России”, но попытка провалилась.

О краже ноутбука 8 января сообщил помощник Пелоси Дрю Хэмилл.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.

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