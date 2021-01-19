 

Врачи из Германии рассказали, кому обязательно нужно прививаться от COVID-19

19.01.2021, 15:58, Разное
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Врачи из Германии после проведения многочисленны исследований выделили три категории людей, которым нужно обязательно прививаться от COVID-19. Как отмечают эксперты, перед вакцинацией необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.
К первой группе немецкие врачи отнесли пожилых людей, старше 80 лет, а также тех граждан, которые проживают в хосписах или домах престарелых. Кроме этого, в список попали медицинские работники, которые ухаживают за ними, а также сотрудники аварийных блоков, отделений интенсивной терапии и других особо уязвимых «красных зон». В группу, которую в обязательном порядке прививают на первом этапе, попали работники центров вакцинации.

Вторая группа состоит из людей, которые старше 70 лет, а также те, у кого диагностированы заболевания, благоприятствующие тяжелому течению коронавирусной инфекции. К этой группе врачи отнесли не только пациентов с трисомией и деменцией, но и их опекунов. Также повышенный приоритет при вакцинации у людей из приютов для бездомных. Во вторую группу попали медперсонал, сотрудники правоохранительных органов и беременные женщины.

Как отмечает издание «НьюИнформ», к третьей группе вакцинации против COVID-19 немецкие врачи отнесли тех, кто старше 60 лет и граждан, которые имеют различные заболевания, приводящие к тяжелому течению коронавируса. Речь идет о пациентах с хроническими болезнями почек и печени, ожирением, ВИЧем, онкологией, астмой, диабетом, инсультом, аутоиммунными и сердечными заболеваниями. Кроме этого, в эту группу специалисты включили воспитателей и учителей, пожарных, фармацевтов, сотрудников администраций и правительств, пищевой промышленности и транспорта.



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