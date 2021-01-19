 

Названы симптомы рака, которые можно выявить по ладоням

19.01.2021, 15:58, Разное
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Медики назвали некоторые симптомы рака, которые можно рассмотреть до проведения комплексного обследования на ладонях человека. Иногда признаки онкологии появляются в довольно неожиданных местах.
На развитие рака указывают постоянный зуд и дискомфорт, бугристость и рубцы на ладонях. Рубцевание в 90% случаев связано с присутствием злокачественных образований. Врачи заявляют, что этот признак встречается очень редко. Однако когда он присутствует, его можно заменить до постановки диагноза.

На ладонях часто врачи замечают рубцы с акантозом черного цвета. В данном случае речь идет о париллярно-пигментной дистрофии кожи. По этому симптому в 35% ставится диагноз «рак желудка» и в 11% – «рак легких». Иногда присутствует рубцевание без пигментации. Оно указывает на злокачественные образования в легких. В редких случаях дигностируется рак шеи, головы и мочеполовых путей.



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