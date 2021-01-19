Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы

19.01.2021, 15:36, Новости дня

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ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт «отравления», но политик не уверен, что они будут подлинными.

«Отравили его, и вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма – да. Ходить на перевязки там, давление мерить. А если отравление, какое амбулаторное лечение, ты три месяца шляешься по Европе, ни одной справки не привез. Покажи документ! А если даст, так фальшивые все документы», – передает заявление Жириновского РИА «Новости».

Ранее Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как Навальный, и отправить блогера туда, «где птицы на лету замерзают и падают на землю».

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.