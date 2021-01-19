 

Ветераны заявили об опасности Навального для России

19.01.2021, 15:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов назвал действия Алексея Навального антироссийскими и призвал лишить блогера свободы.

«Для ветеранов все понятно – он иностранный агент на нашей территории! Ну это же явно! Сколько уже собрано документов, есть доказательная база о том, что Навальный финансируется из-за рубежа», – сообщил Шорохов, слова которого приводятся на сайте организации ветеранов «Боевое братство».

По словам Шорохова, выступления блогера носят антироссийский характер. «В своих действиях он опирается на Запад, имеет его поддержку. Запад и Навальный – его инструмент – расшатывают основы, нашу Конституцию и вертикаль власти», – добавил замглавы организации.

Он также потребовал лишить Навального «доступа к СМИ и свободы». «Кстати, в таком оплоте демократии как США его быстро изолировали бы – уж если они действующего президента блокируют в мессенджерах! Навальный представляет опасность для государства. Здесь свое решение должен принять наш суд. Перед российским обществом стоят проблемы – и пандемия, и экономического толка – которые эти госизменники только мешают нам решать», – заключил Шорохов.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что российские правоохранители должны предъявить вернувшемуся из Германии Алексею Навальному обвинения за клевету и призыв к введению санкций против России.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО №1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.

Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры

21.08 / Холодницкий уходит из антикоррупционной прокуратуры – СМИ

19.01 / Регламентирующий правила суррогатного материнства закон подготовили в Госдуме

03.10 / Россиянам сказали, какой стороной носить маску

27.07 / Эпидемиолог: В лечебных учреждениях Украины не работает приточно-вытяжная вентиляция – это массовое нарушение, на которое все закрывают глаза

04.01 / Welt – год экономических разочарований — продление локдауна грозит Германии волной банкротства

27.08 / Минобороны разъяснило США причины инцидента между российскими и американскими военными в Сирии

12.07 / У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

02.07 / Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

19.07 / В РФ выявлено 6 тыс. 109 случаев коронавируса за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска