Ветераны заявили об опасности Навального для России

19.01.2021, 15:36, Новости дня

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Зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов назвал действия Алексея Навального антироссийскими и призвал лишить блогера свободы.

«Для ветеранов все понятно – он иностранный агент на нашей территории! Ну это же явно! Сколько уже собрано документов, есть доказательная база о том, что Навальный финансируется из-за рубежа», – сообщил Шорохов, слова которого приводятся на сайте организации ветеранов «Боевое братство».

По словам Шорохова, выступления блогера носят антироссийский характер. «В своих действиях он опирается на Запад, имеет его поддержку. Запад и Навальный – его инструмент – расшатывают основы, нашу Конституцию и вертикаль власти», – добавил замглавы организации.

Он также потребовал лишить Навального «доступа к СМИ и свободы». «Кстати, в таком оплоте демократии как США его быстро изолировали бы – уж если они действующего президента блокируют в мессенджерах! Навальный представляет опасность для государства. Здесь свое решение должен принять наш суд. Перед российским обществом стоят проблемы – и пандемия, и экономического толка – которые эти госизменники только мешают нам решать», – заключил Шорохов.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что российские правоохранители должны предъявить вернувшемуся из Германии Алексею Навальному обвинения за клевету и призыв к введению санкций против России.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО №1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление.

Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».