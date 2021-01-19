Росатом рассказал о фигуре Берии в экспозиции на ВДНХ

19.01.2021, 15:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На ВДНХ не планируется ставить скульптуры, посвященные куратору советского атомного проекта Лаврентию Берии, его образ будет в разделе, посвященном истории создания советского атомного оружия, сообщил директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов.

«Речи о скульптурах Берии не идет. Но в части павильона, посвященной истории атомного проекта, его имя будет представлено. Потому что рассказ об атомном проекте СССР без Берии бессмыслен», – отметил Черемисинов РИА «Новости».

Представитель госкорпорации уточнил, что речь идет о инверсивной инсталляции, в которой рассказывается о создании первой советской атомной бомбы.

«Там будут представлены два десятка фигур, наподобие восковых, изображающих участников атомного проекта СССР, в том числе и Берии. В разных мизансценах, например, задействовано несколько фигур научного руководителя атомного проекта академика Игоря Курчатова и главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона», – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве установят фигуры ключевых персон в истории советского атомного проекта, в том числе Берии.

Ранее журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что на ВДНХ якобы планируется поставить статую Берии. «Это ваша прерогатива. У вас есть координаты Росатома», – так ответил на этот вопрос представитель Кремля.