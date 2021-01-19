Аккаунт Дональда Трампа заблокировали в Brawl Stars

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19.01.2021, 15:31, Разное
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Действующий президент США Дональд Трамп был заблокирован в мобильной игре Brawl Stars от компании Supercell.

Учётная запись игрока с ником Trump1946 навсегда удалена разработчиками. Он потерял все свои 846 трофея и персонажей, включая двух легендарных: Спайка и Леона.

Согласно жалобе в техподдержку игрока Super Joe, Трамп приглашал в игровом чате «бравлеров» прийти на акции протеста 20 января. Также он вместе со своими сторонниками из клана «Great America» репетировали штурм Капитолия в режиме Siege (осада). Взятие здания планировалось во время завтрашней инаугурации избранного президента Джо Байдена.

– В Brawl Stars нет места антидемократическим проявлениям. Использование игры в качестве площадки для организации беспорядков недопустимы. Чтобы исключить возможные провокации, компания решили забанить опасный аккаунт, — объяснил блокировку гендиректор Supercell Илкка Паананен.

Дональд Трамп назвал данное решение «полным безобразием» и потребовал восстановить профиль. В качестве ответной меры пригрозил больше никогда не донатить в Clash Royale, а своих единомышленников призвал перейти в Among Us.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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