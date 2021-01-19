Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в торговых центрах

19.01.2021, 15:28, Разное

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Москвичам станут доступны прививочные кабинеты в крупнейших торгово-развлекательных центрах столицы. Среди них – “Афимолл Сити”, “Город”, “Океания”, “Саларис”, “Л-153”, Columbus, а также “Калейдоскоп”. Один из таких пунктов заработал прямо на Красной площади – в ГУМе.

В торговых центрах “Океания” и “Город” вакцинация начнется 20 января и будет идти неделю.. В “Саларисе” – с 27 января по 2 февраля, в “Калейдоскопе” – с 3 по 9 февраля. Медики вернутся в торговые центры, когда понадобится ввести второй компонент вакцины.

Все точки оснащены необходимым оборудованием для правильного хранения вакцины. Делать прививку желающим будут выездные бригады врачей столичных поликлиник.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Справки с места работы не потребуется – нужно лишь назвать сферу деятельности. График прививок доступен на портале Mos.ru.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 190 тысяч жителей столицы, записались еще 100 тысяч. “По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад”, – сказала она.

Опрошенные “Дни.ру” эксперты положительно высказались о таком формате. Это позволит ускорить процесс вакцинации и охватить значительную часть населения, считает врач-иммунолог Надежда Логина.

Такого же мнения придерживается вице-президент Общества биотехнологов России Игорь Красильников. “Если человек идет в торговый центр по каким-то своим делам, а заодно может сделать прививку – почему бы и нет? Такой формат должен повысить степень вовлеченности граждан в вакцинацию. Будет намного проще вакцинироваться, заодно делать свои дела”, – пояснил эксперт.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась 5 декабря. Работники здравоохранения, образования и органов соцзащиты получили возможность первыми сделать прививку. В дальнейшем власти столицы несколько раз расширяли категории граждан для вакцинации.

Пока прививка доступна только жителям Москвы старше 18 лет. Для вакцинации нужно иметь столичный полис ОМС и быть прикрепленным к городской поликлинике. Запись доступна на сайте mos.ru.