 

Володин: Навальному не место в политике

19.01.2021, 15:28, Разное
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“Вдумайтесь: если бы наши спецслужбы привезли американца в аэропорт, усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как только туда прилетел?” – отметил председатель ГД.

Скандального блогера спикер Госдумы назвал пешкой в чужой большой игре, которая опасна для нашей страны. “В политике таким не место”, – подчеркнул Володин.

Напомним, что 18 января Химкинский городской суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток. Скандальный блогер осужден на условный срок по делу “Ив Роше”, он обязан являться в контролирующие органы на регистрацию.

Но с января по август прошлого года он семь раз проигнорировал это обязательство. А с конца августа не отмечался ни разу. С конца декабря Навального объявили в розыск за многократные нарушения испытательного срока.



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