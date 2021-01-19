Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer. В стране нет холодильников, чтобы хранить препарат

19.01.2021, 15:08, Новости дня

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Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech покупать не будут, потому что нет оборудования для хранения препарата. Слова министра цитирует местное новостное агентство 24.kg.

Бейшеналиев заявил, что три дня назад ему предложили 1,2 млн доз вакцины Pfizer. Однако проблема состоит в том, что вакцину Pfizer нужно хранить при температуре −70 °С, а в стране нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. Кроме холодильников нужны также специальные шприцы, добавил глава минздрава.

Необходимо более $2 млн, чтобы вакцинировать всех жителей республики, в бюджете Кыргызстана таких денег нет, заключил добавил Бейшеналиев.

Минздрав Кыргызстана ведет переговоры с правительством России и писало лично ее президенту Владимиру Путину, чтобы в страну передали вакцину Спутник V, которая хранится при температуре от −2 до −18 °С. Такие холодильники в стране есть, заключил чиновник.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее разрешили использовать ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech.

Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины). Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer сообщило, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно.

В России есть собственная вакцина “Спутник V”, ее зарегистрировали 11 августа прошлого года. Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. National Geographic писал, что испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в Кыргызстане превысило 83,2 тыс. человек, из них более 79,2 тыс. вылечились, а 1390 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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