 

Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки

19.01.2021, 15:08, Новости дня
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Мэр Киева Виталий Кличко 19 января на Крещение окунулся в затоке, расположенной возле парка Дружбы народов.

Видеозапись, на которой он запечатлен обнаженным по пояс в воде уже после ныряния, опубликована на его странице в Facebook.

Виде смонтировано таким образом, что сперва в кадре появляется градусник, а затем из воды, громко фыркая, выныривает Кличко. Этот фрагмент ролика показан на замедленной скорости.

– Температура воздуха -19°С, воды +3 °С. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас! Берегите себя, – предупредил на камеру мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/685639335458496/

Владимир Кличко – обладатель званий “Почетный” и “Вечный” чемпион мира по боксу по версии WBC. Завершил карьеру в 2013 году. С 2014 года занимает пост мэра украинской столицы.

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. По данным Укргидрометцентра, в Украине на Крещение ожидаются морозы, температура воздуха составит от -5 до -15 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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