Пандемия, курс доллара и 5G приведут к подорожанию мобильной связи

19.01.2021, 15:04, Разное

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Аналитики уверены в том, что в 2021 году россияне столкнуться с тем, что подорожает мобильная связь. Речь идет о росте цен примерно на 15%, а связывают это с последствиями пандемии, курсом доллара и затратами на внедрение 5G.

Как отмечают эксперты компании PwC, каждому из мобильных операторов нужно будет потратить до 2027 года включительно от 130 до 165 миллиардов рублей. Это необходимо, чтобы достаточно развить инфраструктуру и внедрить технологию 5G. Кроме этого, в прошлом году потребовалось срочное модернизирование сетей. Из-за того, что компании понесут значительные финансовые затраты, возможен рост цен на услуги мобильной связи.

Еще одна причина, о которой говорят аналитики, это пандемия коронавирусной инфекции в мире. Из-за ограничений заметно снизились оффлайн-продажи. На рост цен на мобильную связь окажет влияние курс доллара, так как цены на телекоммуникационное оборудование напрямую от него зависят.

Как отмечает издание «Политэксперт», представители Минцифры заявляют, что на текущий момент оснований для того, чтобы повысить тарифы, у мобильных операторов нет. Олег Иванов, возглавляющий ведомство, отметил, что компании должны заблаговременно оповещать население о росте цен на свои услуги. Пока никаких извещений от них не поступало, поэтому расходы на мобильную связь остаются прежними.