 

Пандемия, курс доллара и 5G приведут к подорожанию мобильной связи

19.01.2021, 15:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аналитики уверены в том, что в 2021 году россияне столкнуться с тем, что подорожает мобильная связь. Речь идет о росте цен примерно на 15%, а связывают это с последствиями пандемии, курсом доллара и затратами на внедрение 5G.
Как отмечают эксперты компании PwC, каждому из мобильных операторов нужно будет потратить до 2027 года включительно от 130 до 165 миллиардов рублей. Это необходимо, чтобы достаточно развить инфраструктуру и внедрить технологию 5G. Кроме этого, в прошлом году потребовалось срочное модернизирование сетей. Из-за того, что компании понесут значительные финансовые затраты, возможен рост цен на услуги мобильной связи.

Еще одна причина, о которой говорят аналитики, это пандемия коронавирусной инфекции в мире. Из-за ограничений заметно снизились оффлайн-продажи. На рост цен на мобильную связь окажет влияние курс доллара, так как цены на телекоммуникационное оборудование напрямую от него зависят.

Как отмечает издание «Политэксперт», представители Минцифры заявляют, что на текущий момент оснований для того, чтобы повысить тарифы, у мобильных операторов нет. Олег Иванов, возглавляющий ведомство, отметил, что компании должны заблаговременно оповещать население о росте цен на свои услуги. Пока никаких извещений от них не поступало, поэтому расходы на мобильную связь остаются прежними.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Назван новый способ избежать заражения коронавирусом

22.09 / Убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой

24.12 / Мнение: Путь опера…

16.09 / Мнение: А народ-то у нас – не гомофобный!

08.12 / Добить Байкал

21.07 / Скандалы: «Мне бы кипятильник и расческу»

28.07 / Будут ли расти реальные доходы и пенсии россиян в ближайшие 10 лет?

15.09 / Мнение: Непокорный американский бизнес, величина коронавирусного обвала и «зелёные» издержки США

20.08 / Мнение: Навальный в реанимации – отравление психодислептиком

09.11 / Пища, которая способствует воспалению, увеличивает риск болезней сердца и инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска