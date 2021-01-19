Врач оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных от COVID-19

19.01.2021, 15:04, Разное

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Врач Симон Мацкеплишвили оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных от COVID-19. По его словам, к данной методике необходимо относиться с большой осторожностью, в особенности, если применялся препарат «Спутник V».

Донорство плазмы

По словам эксперта, можно попробовать брать плазму людей, которые сделали вакцины от научных центров «Вектор» и имени М.П. Чумакова. Вопрос заключается не конкретно в препарате. В целом сразу после вакцинации донорство плазмы считается нежелательным, несмотря на то, что используются современные технологии инактивации возможных патогенов.

В то же время через три недели после того, как человеку сделали прививку, можно брать плазму. Для донорства отбирают людей, имеющих наибольшее количество антител.

Иммунитет не к коронавируса

По мнению врача, проблема заключается совершенно в другом. Большинство вакцин приводят к формированию иммунитета не к самому коронавирусу, а к одному из его белков, в частности S-белку. В связи с этим кровь не является идентичной той, которая берется у переболевших COVID-19.

В США запрещено использовать плазму людей, перенесших коронавирус для лечения заболевших им пациентов. Однако в американских клиниках можно применять отдельные компоненты крови, например, эритроциты и тромбоциты.

Если говорить о субъединичных вакцинах, то количество антител после их введения часто оказывается недостаточным. В связи с этим в донорстве плазмы пропадает всяческий смысл.

Мировые подходы

В мире присутствую разные подходы в лечении коронавирусной инфекции плазмой. В РФ она используется в основном для лечения пациентов, которые переносят заболевания в средней и тяжелой форме. Что касается Штатов, то там подобный подход применяется, если человек заразился недавно, но при этом присутствует высокий риск развития осложнений.

Какого-то одного эффективного метода не существует. Исходя из протоколов лечения, результаты использования плазмы могут оказаться противоречивыми. Данных о применении крови вакцинированных людей пока и вовсе нет. В связи с этим эксперт относится очень осторожно к повсеместному внедрению такого подхода, пишет «РИА Новости».