СМИ сообщили о рождении ребенка Юлии Началовой после смерти певицы

19.01.2021, 15:04, Разное

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СМИ сообщили, что у певицы Юлии Началовой уже после ее смерти родился сын. Мальчик появился на свет от судьи Вячеслава Кудри в 2019 году. Его выносила суррогатная мать.

Известно, что использовался биоматериал Юлии Началовой. Замороженная яйцеклетка певицы была взята и подсажена суррогатной матери. Она выносила малыша для избранника артистки.

Мальчик проживает с отцом, но он часто привозит ребенка дедушке и бабушке по линии матери. Сын очень похож на Юлии Началову, особенно глазами. Подробности о ребенке артистки пока не раскрываются. Известно только то, что его отец не собирается публично представлять его.

Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года на 39-м году жизни. Перед смертью ее госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Несмотря на то, что врачи изо всех сил боролись за жизнь артистки, она скончалась. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище. У нее осталась дочь Вера, рожденная в браке с футболистом с Евгением Алдониным, пишет портал «Слово и дело».