Останки динозавров могут найти на Луне или Марсе, предполагают ученые

19.01.2021, 14:59, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые считают, что населявшие миллионы лет назад нашу планету животные могли быть выброшены в космос от удара астероида. Вполне возможно, считают эксперты, фрагменты могли достигнуть Марса, пишет The Daily Star.

Исследователи считают, что динозавры в некоторой степени опередили людей на несколько миллионов лет и оказались раньше на Красной планете. Однако все они были уже мертвы, когда оказались на околоземной орбите.

Эта невероятная гипотеза была представлена в книге Питера Браннена под названием «Конец света: вулканические апокалипсисы, смертоносные океаны и наши поиски понимания прошлых массовых вымираний Земли».

В книге в частности сообщается, что ученые приблизились к разгадке того, что вызвало пять катастроф, которые спровоцировали массовое вымирание видов на Земле. Приблизительно 66 миллионов лет назад астероид Чиксулуб столкнулся с нашей планетой и вызвал катастрофические землетрясения, цунами и извержения вулканов.

В своей книге Браннен рассказывает о том, что произошло при падении астероида на полуостров Юкатан (Мексика). Камень размером больше Эвереста двигаясь со скоростью в двадцать раз быстрее пули столкнулся с Землей.

Мгновенное падение сжало и нагрело окружающий воздух. Камень «пробил» дыру космического вакуума в атмосфере Земли, после чего небеса устремились заполнить собой это пространство и огромные объемы земной породы были выброшены на околоземную орбиту. Все это произошло буквально за несколько секунд. Дальнейшее исследование показало, что небесное тело забросило жизнь на Марс и спутники Юпитера.

Автор исследования Рэйчел Уорт из Университета штата Пенсильвания рассказала: они выяснили, что камень с фрагментами жизни, скорее всего, переместился с Земли и Марса на остальные планеты Солнечной системы, поэтому в ходе будущих миссий на Титан или спутники Юпитера следует учитывать независимое происхождение обнаруженного на них биологического материала.