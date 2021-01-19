Мнение: Сделаем «Дом-2» снова великим?! Или ну его на х…

19.01.2021, 14:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Дом-2» закрыт, но его создатель не намерен сдаваться! Валерий Комиссаров уверен, что ему удастся вдохнуть в свое детище новую жизнь. Дело за малым: выкупить бренд и найти финансирование. Ну а со зрителями, как уверен матерый телепродюсер, проблем не возникнет: «Дом-2» уже на подкорке, несколько поколений выросло на проекте.

Когда-то за мытарствами Солнц, Бузовых и Маев Абрикосовых действительно следила вся страна — плевалась для виду, но смотрела. В те дни над лобным местом еще возвышалась тень русской блондинки в шоколаде, а участники старательно строили не только будущий дом, но и любовь. Но годы прошли: жилую постройку давно построили, любовь просрали, и самые «способные домочадцы» отправились в сольное плавание.

После этого порог вхождения в проект снизился, а планка упала — так низко, что проще бы было все закрыть, но создатели решили не мудрствовать лукаво и ковать железо пока горячо, что и послужило началом конца.

«Дом» терял телевизионные позиции и под тяжестью низкопробных скандалов совсем покосился. Некоторые критики считали проект мертворожденным, но 16-летний жизненный путь говорит об обратном. Даже в самом ущербном своем состоянии «Дом» смог простоять не один год. Что тут скажешь? Сильна любовь народная, а может, и не любовь, а сила привычки.

Но как бы там ни было, а «Дом-2» закрылся. Пусть у Комисарова, по его утверждению, среди друзей все сплошь телевизионные начальники, и проблем с пристраиванием проекта не возникнет, но, может, не стоит реанимировать пациента? Пусть уже покоится с миром и не стращает своим полуразложившимся телом и без того впечатлительных зрителей.

—