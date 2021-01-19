 

Мнение: Сделаем «Дом-2» снова великим?! Или ну его на х…

19.01.2021, 14:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Дом-2» закрыт, но его создатель не намерен сдаваться! Валерий Комиссаров уверен, что ему удастся вдохнуть в свое детище новую жизнь. Дело за малым: выкупить бренд и найти финансирование. Ну а со зрителями, как уверен матерый телепродюсер, проблем не возникнет: «Дом-2» уже на подкорке, несколько поколений выросло на проекте.

Когда-то за мытарствами Солнц, Бузовых и Маев Абрикосовых действительно следила вся страна — плевалась для виду, но смотрела. В те дни над лобным местом еще возвышалась тень русской блондинки в шоколаде, а участники старательно строили не только будущий дом, но и любовь. Но годы прошли: жилую постройку давно построили, любовь просрали, и самые «способные домочадцы» отправились в сольное плавание.
После этого порог вхождения в проект снизился, а планка упала — так низко, что проще бы было все закрыть, но создатели решили не мудрствовать лукаво и ковать железо пока горячо, что и послужило началом конца.

«Дом» терял телевизионные позиции и под тяжестью низкопробных скандалов совсем покосился. Некоторые критики считали проект мертворожденным, но 16-летний жизненный путь говорит об обратном. Даже в самом ущербном своем состоянии «Дом» смог простоять не один год. Что тут скажешь? Сильна любовь народная, а может, и не любовь, а сила привычки.

Но как бы там ни было, а «Дом-2» закрылся. Пусть у Комисарова, по его утверждению, среди друзей все сплошь телевизионные начальники, и проблем с пристраиванием проекта не возникнет, но, может, не стоит реанимировать пациента? Пусть уже покоится с миром и не стращает своим полуразложившимся телом и без того впечатлительных зрителей.

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / «Центральный вайб». Россияне работают за еду

14.09 / Встреча Путина и Лукашенко “один на один” вызвала вопросы: Для кого дополнительные кресла?

03.01 / Мнение: 2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

12.11 / Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретных данных Великобритании

22.12 / Ученые назвали пиво эффективным средством от головной боли

06.08 / Названы рекомендации по отсрочке наступления болезни Альцгеймера

09.12 / В Красноярский край прибыла тысяча доз вакцины от COVID-19

17.07 / Посол США рассказа грузинам о зависти России

13.01 / YouTube временно заблокировал канал Трампа из-за риска подстрекательства к насилию

21.10 / Юлия Высоцкая призналась, что периодически не чувствует себя счастливой женщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска