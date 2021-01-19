 

Хоккейные власти подтвердили намерение компенсировать Минску потери от переноса ЧМ

19.01.2021, 14:42, Новости дня
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Международная федерация хоккея (IIHF) решила выплатить Белоруссии денежную компенсацию в связи с переносом чемпионата мира, сообщил президент федерации Рене Фазель.

«Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы. Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», – передает слова Фазеля ТАСС.

Как отметил глава организации, федерация заинтересована в решении вопроса мирным путем. «Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части», – сказал он.

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.

Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.



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