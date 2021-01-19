 

Экс-посол Швейцарии привился «Спутником V» перед отъездом из России

19.01.2021, 14:42, Новости дня
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Бывший посол Швейцарии в РФ в декабре, незадолго до отъезда из Москвы, сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве.

«В конце декабря 2020 года незадолго до своего отъезда из Москвы тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной «Спутник V», как и несколько других сотрудников посольства Швейцарии», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Россье завершил свою дипломатическую миссию в РФ в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.

В 2020 году швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse выяснил, что использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связанными с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины.

Напомним, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» уже прошла проверку в России. В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины, в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз. 

«В конце декабря 2020 года незадолго до своего отъезда из Москвы тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной «Спутник V», как и несколько других сотрудников посольства Швейцарии», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Россье завершил свою дипломатическую миссию в РФ в декабре 2020 года. Он занимал должность главы дипмиссии с 2017 года. Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.

В 2020 году швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse выяснил, что использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связанными с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины.

Напомним, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» уже прошла проверку в России. В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины, в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз. 



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