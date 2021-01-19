Володин: Беспредел американских соцсетей не должен повториться в России

19.01.2021, 14:34, Разное

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Спикер напомнил о блокировке Twitter и Facebook аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Это прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, считает председатель ГД.

“Американские IT-компании имеют глобальный монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей стране, то как они будут себя вести в отношении других стран, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности”, – отметил спикер.

Володин призвал сделать все, чтобы международные IT-гиганты соблюдали российской законодательство. Беспредел американский социальных сетей не должен повториться в России, указал спикер.

Он отметил молчание со стороны международных организаций, в том числе Европарламента. Это говорит об их слабости и двойных стандартах, уверен спикер.

“Евросоюзу стоит начать с себя: прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить газом. Восстановите законность с правами человека в своих странах”, – призвал Володин.

Он предложил поручить комитету Госдумы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали ситуацию со свободой слова в США.