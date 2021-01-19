На Большой кольцевой линии московского метро откроется станция “Каховская”

19.01.2021, 14:34, Разное

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“Каховская” была построена еще в 1969 году. Изначально она относилась к Замоскворецкой линии метро, но позже стала частью отдельной линии – самой маленькой в Московском метрополитене.

В 2019 году станцию закрыли на реконструкцию. Строители меняют инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен, при этом исторические интерьеры максимально сохранят. В 2021 году “Каховская” вновь станет доступна для пассажиров, но теперь в составе Большой кольцевой линии.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил важность “Каховской”. Он напомнил, что близлежащих кварталах реализуется программы реновации. “180 домов придется расселить. И, конечно, требуются дополнительные мощности для обеспечения транспортом жителей этого района”, – сказал градоначальник.

До реконструкции интервал движения на Каховской линии составлял пять минут. В день поезда перевозили несколько десятков тысяч пассажиров. После включения в состав БКЛ интервал сократится до двух минут.

Большая кольцевая линия позволит снизить нагрузку на центральные станции подземки, отметил в беседе с корреспондентом “Дни.ру” специалист по Московскому метрополитену Максим Шуйский.

“Если пассажиру нужно ехать из одного окраинного района в другой, то ему все равно приходится добираться до старой Кольцевой линии метро и там переходить. А если нет пересечения, как например у “оранжевой” и “серой” веток, то пересадку приходится делать два раза”, – отметил эксперт.

По его словам, БКЛ позволит пассажирам передвигаться, минуя центр города. “Это разгрузит центральные станции, станции кольцевой линии и пересадки”, – резюмировал специалист.

Станция откроется на южном участке БКЛ – от “Проспекта Вернадского” до “Каховской”. Также появится соединительная ветка в электродепо “Замоскворецкое”. В дальнейшем оно будет обслуживать большое кольцо.