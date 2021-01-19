 

Игорь Стрелков будет экстрадирован в Нидерланды при соблюдении трёх требований российской стороны

19.01.2021, 14:31, Разное
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Российский МИД заявил о готовности передать Нидерландам экс-министра обороны самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин).

Игорь Гиркин является одним из четырёх обвиняемых на процессе по делу малайзийского Боинга-777, сбитого над территорией ДНР в июле 2014 года. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв, оно возобновится 1 февраля.

Российская сторона выдвигает три условия экстрадиции:

Во-первых, получив Стрелкова, Международная следственная группа по «делу МН17» откажется от любых претензий к иным российским физическим и юридическим лицам.
Во-вторых, Евросоюз откажется от любых претензий к России, касающихся болезни Алексея Навального.
В-третьих, Генеральному консульству России в Гааге должны быть возвращены два парковочных места на улице Схевенингсевег, ранее изъятых под предлогом расширения проезжей части.

Решение о выдаче российского гражданина иностранному правосудию прямо противоречит Конституции РФ, однако депутатов Госдумы это не беспокоит.

– Я пока не в курсе всей ситуации, но, если решение наверху принято, то его законодательное оформление – вопрос чисто технический. Думаю, мы получим исчерпывающие инструкции, как это юридически корректно сделать, – заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

Если Европа примет российские условия, то уже 1 февраля Игорь Стрелков сможет занять место на скамье подсудимых в зале Судебного комплекса Схипхол под Амстердамом. Поскольку он не успеет пройти 14-дневный карантин по коронавирусу, для него в зале установят специальный бокс из оргстекла.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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