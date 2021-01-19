Скандалы: Младший пошел в папу

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19.01.2021, 14:28, Разное
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Сына бывшего премьера и экс-главы СВР Михаила Фрадкова назначили первым заместителем управделами президента

Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. До этого Фрадков был одним из трех заместителей управляющего делами президента Александра Колпакова. На должности первого заместителя управделами президента Фрадков-младший сменил Николая Аброськина. Путин освободил его от должности в конце декабря. В пресс-службе управделами пояснили, что решение связано с достижением Аброськиным «предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе». Аброськин родился 1 января 1951 года. Должность первого заместителя управделами президента он занимал с июля 2015 года.

Павел Фрадков (Фото: Rosim.ru / Facebook)

Сегодня же Путин встретился с отцом Павла Фрадкова, бывшим главой Службы внешней разведки и экс-премьером Михаилом Фрадковым. Фрадков «информировал президента об основных направлениях деятельности аналитического центра». В частности, экс-премьер сообщил, что институт по поручению президента начал заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами, а также «налаживает отношения с издательствами», чтобы в будущем стать публичной площадкой.

39-летний Павел Фрадков — младший сын бывшего премьер-министра. Карьера Фрадкова-младшего на госслужбе началась в 2005 году в департаменте общеевропейского сотрудничества МИДа в должности третьего секретаря. Кроме того, он работал в системе ФСБ. С 2012 по 2015 год Фрадков занимал должность замглавы Росимущества.

Виктория Полякова



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