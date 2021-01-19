Вот и все: Мелания Трамп в последний раз обратилась к гражданам США в качестве первой леди

19.01.2021, 14:26, Разное

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Впервые за 152 года экс-президент США не будет присутствовать на церемонии инаугурации своего преемника. Мелания Трамп, которая из Twitter узнала о решении супруга проигнорировать мероприятие, тоже нарушит некоторые традиции. По негласным правилам, пока еще действующая первая леди должна пригласить свою преемницу в Белый дом и устроить ей экскурсию по президентским покоям на втором и третьем этажах. Так было в 2017 году, когда Мишель Обама организовала для Мелании Трамп чаепитие в одной из комнат резиденции. Так было и в 2009-м, когда дочки Лоры Буш Дженна и Барбара учили дочерей Мишель Обамы Сашу и Малию кататься по перилам лестниц Белого дома. В общем, десятилетиями первые леди встречались друг с другом, чтобы передать обязанности. Однако, как сообщает CNN, жена Джо Байдена, Джилл, приглашения от Мелании Трамп по понятным причинам так и не дождалась.

Дональд и Мелания Трамп Джо и Джилл Байден

Как бы то ни было, последнее обязательство – попрощаться с гражданами – Мелания все же выполнила. Первая леди записала видеообращение, которое было опубликовано в Twitter. Миссис Трамп поблагодарила американцев за “величайшую честь в жизни” и ни словом не обмолвилась о следующем президенте Джо Байдене и его команде.

Последние четыре года получились незабываемыми, – сказала Мелания. – Мы с Дональдом покидаем Белый дом, и я не перестаю думать о всех людях, которые за это время поселились в моем сердце, об их невероятных историях любви и патриотизма. Я вижу лица храбрых молодых солдат, которые с гордостью рассказывали мне, как им нравится служить стране. Всем военным и их невероятным семьям: вы герои, и я всегда буду молиться за вас. Я думаю обо всех представителях правоохранительных органов, которые приветствовали нас, куда бы мы ни пошли. Каждую секунду они стоят на страже нашей безопасности, и мы всегда будем у них в долгу. Я не могу не думать о детях, которых я навещала в больницах и интернатах. Они с такой радостью встречают гостей, не важно, с какими болезнями или жизненными трудностями столкнулись.

Что касается пандемии, миссис Трамп поблагодарила врачей, медсестер, медицинских работников и научных сотрудников и попросила всех продолжать бороться с COVID-19 сообща, носить маски, соблюдать другие меры безопасности и оставить все разногласия по этому вопросу позади.

Мы соболезнуем всем семьям, которые потеряли близких во время пандемии. Каждая жизнь важна, поэтому я прошу всех американцев помогать нуждающимся.

Первая леди акцентировала внимание на том, что жестокость не может быть решением проблем, у нее нет оправданий:

Я прошу каждого американца сконцентрироваться на том, что объединяет нас, и быть выше того, что нас разобщает. Любовь должна побеждать вражду, а мир – жестокость. Наш долг – как взрослых и родителей – удостовериться, чтобы у наших детей были наилучшие возможности для здорового образа жизни. Я основала благотворительный проект Be Best (программа направлена на развитие здорового образа жизни – прим. ред.) для того, чтобы быть уверенной в том, что мы делаем все возможное для следующих поколений.

В заключение Мелания сказала:

Никакие слова не смогут выразить глубину моей благодарности за привилегию служить стране в качестве первой леди. Обращаюсь ко всем людям этой страны – вы всегда будете в моем сердце. Спасибо. Да благословит вас Господь. И пусть Бог благословит Соединенные Штаты Америки.

Как бы проникновенно ни звучала прощальная речь Мелании, но нашлись и те, кто раскритиковал первую леди: по большей части за то, что она так и не встретилась с Джил Байден.