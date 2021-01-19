Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности

19.01.2021, 14:14, Новости дня

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Солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская примерила свадебный наряд. Фото, на котором она запечатлена в белом платье с венком на голове на фоне заснеженной улицы, артистка разместила 19 января в Instagram.

Каминская также поделилась роликом, на котором был запечатлен процесс подготовки к съемке.

“А замуж невтерпеж. На улице -15 °С, я больная, но красивая”, – подписала она публикацию.

“Наши договоренности помнишь? Я иду тамадой!” – прокомментировала фото Каминской в белом платье супруга украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк.

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы “НеАнгелы”.

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.

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