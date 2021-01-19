Латвийский экономист: Милитаризация Прибалтики провоцирует РФ, России показывают кулак

19.01.2021, 14:10, Разное

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Страны Запада постоянно «показывают РФ кулак», наращивая вооружения непосредственно возле ее границ. Латвийский экономист Илгарт Зейберт уверен, что милитаризация в странах Прибалтики провоцирует РФ на ответные действия.

Активация вооруженных сил стран НАТО демонстрирует прямую угрозу для мира и безопасности России. Агрессивное наращивание боевых подразделений Североатлантического Альянса неизменно приведет к аналогичному ответу со стороны Москвы. Причем в этом уверены не только в самой РФ, но и далеко за ее пределами. Уверенность в неправильности политики милитаризации Прибалтики открыто высказал председатель Балтийского географического общества, доктор экономических наук Илгарт Зейберт в беседе со СМИ. Вместо того, чтобы служить укреплению Латвии, Литвы и Эстонии, подобные меры наоборот ставят их под угрозу и делают ситуацию более напряженной.

Наращивание присутствующего в балтийских странах контингента НАТО ухудшает отношения между соседними странами. Таким образом Альянсу не удастся обеспечить безопасность в регионе, напротив, РФ будет вынуждена идти на контрмеры. Это давно понимают все здравомыслящие люди в странах ЕС, уверен европейский эксперт Илгарт Зейберт. Как известно, сейчас на территории прибалтийских государств проводят очередные учения. При этом здесь и без того находится большое количество натовских баз, инструкторов, техники и вооружений. Все это только создает новые центры потенциальных конфликтов. Стоит также отметить, что и само главное управление разведки Североатлантического Альянса расположено в Прибалтике. Вдоль всей линии границ с Россией и Белоруссией находятся зенитные ракетные установки западных ВВС. В ответ на это Российская Федерация вынуждена наращивать собственные вооружения и увеличивать военные ресурсы.

Экономист напомнил, что любое действие непременно влечет не меньшее по силе противодействие. Сейчас в сторону РФ “показывают кулак”, что вызовет адекватную реакцию Москвы. Зейберт пояснил журналистам об отсутствии реальной независимости в Литве, Эстонии и Латвии. Их правительство по указаниям США и западных государств осуществляют программу, не выгодную для собственного народа. Единственными же бенифициарами в такой ситуации останутся США и командование НАТО. Минувшей осенью одно из воздушных судов Альянса в небе над Эстонией выпустило боевую ракету в 10 километрах от границ РФ. Данный инцидент тогда вызвал не только возмущение Москвы, но и критику международных экспертов. Специалисты признали провокационность подобного рода мероприятий и призвали воздерживаться от эскалации напряженности в мире. Однако и сейчас регион пытаются расшатать, устраивая там натовские учения и размещая новые подразделения кадровых военных.