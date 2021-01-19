 

На могиле Любови Полищук поставили памятник из богемского хрусталя

19.01.2021, 14:10, Разное
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Создатель могильного памятника из хрусталя народной артистке РФ Любови Полищук пояснил о тонкостях его изготовления. По словам Александра Цигаля, для создания портрета артистки использовалось 132 килограмма богемского хрусталя.
Актриса после долгой борьбы с онкологическим заболеванием скончалась в 2005 году в возрасте 57 лет. Место упокоения она нашла на Троекуровском кладбище, где похоронены ее многочисленные коллеги. Через некоторое время близкие Любови Полищук решили воздвигнуть ей памятник.

Для этого они обратились за помощью к Александру Цигалю. Все производственные работы, отметил скульптор, велись в Чехии. Там была изготовлена гранитная колонна с бюстом актрисы, а также три хрустальных рельефа с эпитафией и годами жизни и смерти Любови Полищук. Для изготовления портрета мастера использовали более 100 кг богемского хрусталя.



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