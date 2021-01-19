 

Генная терапия вылечила паралич после травмы спинного мозга у мышей

19.01.2021, 14:08, Разное
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Автокатастрофы и спортивные травмы могут приводить к параличу. В спинном мозге повреждаются нервные волокна, которые передают информацию из головного мозга мышцам. К сожалению, нервные волокна не восстанавливаются сами по себе, поэтому инвалидность сохраняется до конца жизни: без движения остаются две или все четыре конечности.

В новом исследовании для восстановления нервных волокон и способности к движению у мышей ученые использовали гипер-интерлейкин-6. Это «дизайнерский» белок (цитокин), который был синтезирован в 1997 году с научными целями, в организме людей и животных он не вырабатывается. В 2016 году, этот белок успешно использовался в эксперименте для восстановления зрительного нерва у мышей.

В новом эксперименте ученые повреждали лабораторным мышам спинной мозг. Вслед за этим они вводили им в двигательные отделы головного мозга специальные, непатогенные, вирусы. Эти вирусы несли генетическую информацию о синтезе гипер-интерлейкина-6. После того, как вирусы проникли в мотонейроны (двигательные нейроны) мозга, эти клетки «научились» синтезировать этот белок. Эта генетическая информация передалась и соседним нервным клеткам, которые ответственны за процесс хождения.

Таким образом, генная терапия стимулировала регенерацию нервных волокон в спинном мозге и животные смогли передвигаться через две-три недели. Ученые сообщают, что результат превзошел их ожидания: раньше такого эффекта при полной параплегии достичь не удавалось.

В дальнейщем ученые планируют установить, будет ли аналогичным эффект от лечения, если его назначить не сразу после повреждения, а через недели. «Данный аспект особенно важен в контексте потенциального применения этой терапии для людей. Мы открываем новаторский путь в науке. Дальнейшие эксперименты покажут, помимо прочего, можно ли перенести этот метод лечения на людей», – указывает Дитмар Фишер (Dietmar Fischer), соавтор исследования.



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