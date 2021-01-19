Сотрудник ДПС задержал нарушителя при помощи огнетушителя

19.01.2021, 13:48, Новости дня

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Житель Миасса отказался выходить из машины по требованию инспекторов ГИБДД, полицейским пришлось выбивать ему окно с помощью огнетушителя: по данным ГУ МВД по Челябинской области, водитель вел себя агрессивно.

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановленного Hyundai Solaris вышел из машины и показал документы, но тот отказался выполнять требование, передает Ura.ru.

«На фото вы абсолютно непохожи. Вы бандиты какие-то с большой дороги» – сказал автолюбитель полицейским. Его предупредили, что к нему применят физическую силу, если тот не подчинится.

«Вы хотите, чтобы я вам стекло выбил?» – спросил инспектор. На это водитель ответил репликой «Хотите, чтобы я вам в бубен дал?». После этого полицейский предупредил жителя Миасса, что применит физическую силу, сходил за огнетушителем, и выбил с его помощью окно в двери со стороны водителя.

«Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль Hyundai Solaris, представился, показал удостоверение и попросил предъявить права. Водитель 1986 года рождения требование игнорировал и вел себя агрессивно. В связи с чем, в соответствии с законом «О полиции», была применена физическая сила», – сообщили изданию в ГУ МВД по региону.

Суд отправил водителя под арест на 12 суток.

Ранее в январе водитель иномарки в городе Биробиджан Еврейской автономной области «прокатил» на капоте сотрудника ДПС, пытавшегося остановить автомобиль.