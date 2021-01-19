 

Володин: Партийно-политическая система России доказала свою эффективность

19.01.2021, 13:40, Разное
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“Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, не нравится одним – на протяжении двадцати лет она показывает свою эффективность. Вот этим она не нравится”, – отметил Володин.

Он напомнил, что в 2008 году Россия выстояла в ситуации мирового кризиса, в 2014-м ее партийно-политическая система также показала устойчивость и эффективность в вопросах защиты граждан.

В прошлом году четыре думские фракции, невзирая на различия в партийной идеологии, вместе принимали важные для людей законы, подчеркнул председатель ГД.

Какие партии будут в следующем созыве Госдумы – решать гражданам России, указал спикер. “Мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств, как бы им не хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской федерации сделают свой выбор свободно и без давления извне”, – резюмировал Володин.

19 января в Государственной Думе проходит первое пленарное заседание весенней сессии. Парламентарии продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии.



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