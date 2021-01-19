Аналитик Бодрова рассказала об изменении курса рубля после инаугурации Байдена

19.01.2021, 13:40, Разное

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По словам эксперта, после церемонии Джо Байден может дать ряд комментариев журналистам. Вполне возможно, что президент Соединенных Штатов будет говорить об отношениях с Россией. Известно, что демократ прохладно относится к Москве.

Зайдет ли речь о санкциях против России, неизвестно. Как отметила Бодрова, если все же Байден решит ввести ограничения, то российская валюта сильно пострадает. “Снижение может быть резким и эмоциональным”, – подчеркнула эксперт.

По прогнозам специалиста, на третьей неделе января курс доллара составит 73,5-75,5 рубля, а европейская валюта будет стоить 89-91 рубль. Бодрова уточнила, что эти диапазоны ниже обычных рыночных, но конъюнктура пока складывается так.

Аналитик порекомендовала россиянам, которые получили новогоднюю премию или тринадцатую зарплату, оставить все в рублях. Доллар и евро покупать пока не стоит – цена слишком высокая, передает “Российская газета”.

Напомним, что инаугурация Джо Байдена состоится в среду, 20 января. Его соперник на выборах Дональд Трамп присутствовать на церемонии не будет. Бизнесмен планирует провести собственное прощальное мероприятие.