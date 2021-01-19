 

Алла Михеева, Катерина Шпица и другие на премьере фильма “День города”

19.01.2021, 13:32, Разное
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Первым зрителям картину “День города” представители создатели: продюсеры Дмитрий Литвинов, Алексей Лихницкий, Олег Туманов, Давид Кочаров, режиссер Алексей Харитонов, композитор Илья Зудин, актеры Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, Павел Ворожцов и многие другие.

Катерина ШпицаАлла МихееваОльга ДибцеваСветлана КамынинаЭтот проект родился 3 года назад в стенах Московской школы кино. Три короткометражки студентов превратились в полноценный полнометражный фильм,- рассказал продюсер Дмитрий Литвинов. Создатели ленты переносят зрителей в российскую провинцию с узнаваемыми типажами и проблемами. Комедия расскажет о том, как жители Любякина отмечают день города и не замечают новости, что именно в праздник через их город пройдет путь президентского кортежа. Теперь, когда уже практически поздно, все местные чиновники и простые жители городка вынуждены в кратчайшие сроки создать видимость “идеальной российской глубинки”. И как часто бывает, такой “косметический ремонт” городка не может пройти гладко и рождает все новые и новые проблемы.

Комедия “День города” появится в кинотеатрах 21 января.

Съемочная группа фильма “День города”Съемочная группа фильма “День города”Михаил ТройникПавел ВорожцовРоман ЮнусовАлена ЧеховаАртур БесчастныйИлья ЗудинАндрей РоднойДмитрий Грачев



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