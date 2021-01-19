В Великобритании консерваторы выступили за сохранение классической бинарной трансгендерности

19.01.2021, 13:29, Разное

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На прошедшем заседании парламента Великобритании выступили члены правой Консервативной партии страны с требованием сохранения классической системы бинарной трансгендерности.

Консерваторы выразили протест новому закону, расширяющему на юридическом уровне количество гендеров с 8 до 32. Консерваторов также поддержала англиканская церковь, заявив о девиации небинарных гендерквиров и выразив поддержу классическим британским трансгендерам.

– Мужчина может быть либо мужчиной, либо женщиной, не более того. Мы также выступаем за права бисексуалов и асексуалов, — заявил настоятель Вестминстерского аббатства.

– Леволибералы уже границ дозволенного не знают, мы будем стоять на своих традициях, как наши отцы и деды! Мы признаем только бинарных трансгендеров и бисексуалов помимо гетеросексуальных личностей, — заявил радикальный консерватор Бен Шапиро.

Помимо нового гендерного закона, Консервативная партия также выступила за сокращения пособия для мигрантов на 2%, сообщает ИА “Панорама”.