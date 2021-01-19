 

Комитет ПАСЕ проведет заседание по Навальному. Делегация РФ пыталась его заблокировать – СМИ

19.01.2021, 13:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека большинством голосов принял решение о слушании дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, оно состоится 19 января, сообщил LB.ua источник в ПАСЕ.

Вместо российского оппозиционера, как это ранее планировалось, в заседании примет участие его близкий соратник, глава региональных штабов ФБК Леонид Волков. Также на заседании будет Христо Грозев – ведущий расследователь группы Bellingcat, которая опубликовала расследование об участии сотрудников ФСБ в отравлении Навального.

Вместе с тем российская делегация пыталась заблокировать проведение заседания. LB.ua получило письмо, которое глава российской делегации в ПАСЕ Петра Толстой отправил профильному комитету ассамблеи. В этом обращении он обвинил комитет в “разжигании антироссийских настроений”, а материалы об отравлении Навального он назвал “ничем не подтвержденными”.

“На заседании Комитета 8 декабря 2020 года члены российской делегации обратили внимание коллег на тот факт, что Навальный получил все необходимое первое медицинское лечение в России. Однако наши аргументы остались неуслышанными из-за изначальной антироссийской направленности, которая была заметна в пояснительной записке, в основе которой лежат ничем не подтвержденные утверждения о его “отравлении”, – писал Толстой.

Он заявил, что слушания по Навальному организованы с единственной целью – “подтвердить заранее определенные версии и усилить антироссийские настроения в Ассамблее”. Толстой добавил, что российская делегация не примет участие в слушаниях.

Поднять в ПАСЕ вопрос об отравлении Навального обещала 17 января глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от “Слуги народа” Мария Мезенцева. Этот кейс украинская делегация хотела использовать для обжалования полномочий РФ в ПАСЕ.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику “Шарите”. 

В организме политика нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / El País – Испания дала Британии 72 часа на то, чтобы договориться и избежать «жёсткого» брексита для Гибралтара

20.12 / Украина за сутки три раза обстреляла ДНР

21.10 / «Вести» выяснили, зачем украинские режиссёры начали романтизировать Австро-Венгрию

03.09 / Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

06.08 / Родину-мать оставят без герба, а из Щорса сделают «тёмного всадника»

12.11 / Глава СНБ Армении попал в больницу с сердечным приступом

14.08 / В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19. 29 человек заболели

17.09 / Европейский парламент требует санкций против Лукашенко

12.12 / В Иране блогера приговорили к 10 годам заключения. Она искажала фото, чтобы быть похожей на “Труп невесты”

06.07 / В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска