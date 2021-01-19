В Киеве мужчина продавал должность в Офисе президента Украины – Офис генпрокурора

19.01.2021, 13:20, Новости дня

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Правоохранители задержали гражданина Украины, который пытался продать должность в Офисе президента за 200 тыс. долларов. Его задержали во время получения первой части денежных средств. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины 19 января.

По данным следствия, мужчина обещал устроить претендента на должность в Офис президента Украины. Во время первой встречи он просил за свои услуги от $100 до 300 тыс. Затем остановился на сумме в $200 тыс.

Гражданина задержали во время получения первой части оплаты в сумме $100 тыс., говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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