“Чудо! Братская любовь – сильная вещь”. Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова

19.01.2021, 13:20, Новости дня

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Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором ее пятилетний сын Артемий общается со своим братом, трехмесячным Иваном.

“Братской любви вам перед сном от Темы с Ваней”, – написала она.

“Это Тема, твой братик. Да! Что, ты любишь меня? Такой серьезный”, – сказал младшему брату Артемий.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

“Ой, какое чудо! Братская любовь – сильная вещь”, – заявила подписчица _olturchina_.

Подольская 22 октября 2020 года родила сына Ивана. Певица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).

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