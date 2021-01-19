Кулеба сообщил о “четком сигнале” от прибывшего в Киев нового председательствующего в ОБСЕ

19.01.2021, 13:20, Новости дня

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Прибывшая в Киев глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, дала “четкий сигнал” по поводу российской агрессии. Об этом 19 января сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председательствующей в ОБСЕ. Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021”, – написал дипломат.

Радий вітати у Києві міністерку закордонних справ Швеції Анн Лінде. Це її перший закордонний візит як головуючої в ОБСЄ. Чіткий сигнал, що основна загроза європейській безпеці, спричинена агресією РФ проти України, залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021. pic.twitter.com/nvzKwX6sWb

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2021

Визит Линде в Киев запланированна 19-20 января. В МИД Украины рассказывали, что Линде и Кулеба, в частности, обсудят ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и поддержку деятельности ОБСЕ.

1 января Линде возглавила ОБСЕ на один год. Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

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