 

Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь

19.01.2021, 13:20, Новости дня
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Украинский певец Павел Зибров в интервью, которое 19 января опубликовано на сайте “Факты”, заявил, что 23-летняя дочь Диана Зиброва в настоящее время работает его концертным директором и пресс-секретарем. 

“Диана сделала замечательный коллаж из моих выступлений, которые телеканалы показывали в новогодне-рождественский период”, – сообщил он, рассказывая о своем творчестве.

Артист подчеркнул, что в последнее время избегает писать минорные песни.

“Нужны веселые, под которые можно танцевать и отдыхать”, – рассказал Зибров.

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. 

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила ему дочь Диану. От первого брака у нее есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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