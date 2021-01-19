Стресс, депрессия и одиночество могут снизить эффективность вакцинации от COVID-19

19.01.2021, 13:14, Разное

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Депрессия, тревожность и постоянный стресс – распространенные последствия пандемии COVID-19.

В США в первые месяцы пандемии продажи транквилизаторов увеличились на 34%, а количество выписанных рецептов на антидепрессанты и снотворные – на 19% и 15%. В Норвегии в этот период люди стали чаще прибегать к дистанционным консультациям по поводу психических проблем.

Ученые Университета штата Огайо предупредили, что все эти факторы могут повлиять на способность организма вырабатывать иммунный ответ после получения вакцины. Это особенно важно для пожилых людей, у которых в силу возраста и хронических заболеваний ослаблен иммунитет, а переживания из-за многочисленных ограничений сделали их еще более уязвимыми.

Авторы статьи приводят в пример исследование 1996 года, в котором оценивалась выработка антител после вакцинации от гриппа у людей, осуществлявших круглосуточный уход за пациентами с тяжелой деменцией, и в связи с этим находившихся в постоянном стрессе. В течение четырех недель после прививки лишь 38% участников исследования имели клинически значимый антительный ответ на вакцину. В то же время в контрольной группе людей, которые не занимались уходом за больными, четырехкратный рост антител был отмечен у 66%. Авторы исследования объясняют этот феномен повышенным уровнем кортизола (гормона стресса) у тех, кто постоянно находится в напряжении и тревоге.

«Наши последующие исследования показали, что слабый иммунный ответ на вакцину против гриппа у лиц, осуществляющих уход за родственников с деменцией, сохранялся еще долгое время после смерти близкого», – сообщили исследователи.

Ученые отметили, что депрессия может усилить и продлить острый воспалительный ответ на вакцинацию и снизить способность организма бороться с инфекциями. Одиночество и социальная изоляция также не способствуют усилению защитных функций организма: по данным исследования 2002 года, у студентов, имеющих проблемы с социализацией, был отмечен пониженный уровень антител после вакцинации от менингита.

Всем, кто готовится к прививке от COVID-19, авторы статьи дали несколько простых рекомендаций, которые помогут подготовить иммунную систему к вакцинации: