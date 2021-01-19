 

Фигурант дела о насилии над детьми найден мертвым в Санкт-Петербурге

19.01.2021, 12:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Санкт-Петербурге фигурант дела о насилии над несовершеннолетними, задержанный в мае 2020 года, по предварительным данным, свел счеты с жизнью, сообщил источник в силовых структурах.

«Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой», – отметил собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Полицейские в конце мая задержали нескольких жителей Петербурга, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».

Следствие полагало, что подозреваемые совершали преступления с 2014 года. Источник агентства в силовых структурах сообщал, что по делу задержали четверых человек, один из них работал на исследовательском судне «Профессор Логачев».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Лидеры демократов: Трамп должен тратить больше времени на чтение донесений разведки

07.08 / Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП

31.10 / Думаю, НАТО защитит Украину в случае интервенции – экс-представитель Альянса в РФ

05.11 / Die Welt – экономические последствия пандемии для ЕС будут схожи с последствиями войны

24.08 / Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

18.09 / Трамп обещал вакцину от COVID-19 для каждого жителя США к апрелю

28.07 / Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

29.07 / США и Австралия намерены расширять военное сотрудничество на фоне напряженности с Китаем

18.11 / СК решил не тратить 3,6 млн рублей на мониторинг соцсетей

27.06 / Депутат рассказал о преимуществах онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска