Фигурант дела о насилии над детьми найден мертвым в Санкт-Петербурге
19.01.2021, 12:44,
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В Санкт-Петербурге фигурант дела о насилии над несовершеннолетними, задержанный в мае 2020 года, по предварительным данным, свел счеты с жизнью, сообщил источник в силовых структурах.
«Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой», – отметил собеседник ТАСС.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Полицейские в конце мая задержали нескольких жителей Петербурга, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».
Следствие полагало, что подозреваемые совершали преступления с 2014 года. Источник агентства в силовых структурах сообщал, что по делу задержали четверых человек, один из них работал на исследовательском судне «Профессор Логачев».
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