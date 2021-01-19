Фигурант дела о насилии над детьми найден мертвым в Санкт-Петербурге

19.01.2021, 12:44, Новости дня

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В Санкт-Петербурге фигурант дела о насилии над несовершеннолетними, задержанный в мае 2020 года, по предварительным данным, свел счеты с жизнью, сообщил источник в силовых структурах.

«Один из обвиняемых умер под стражей, покончил с собой», – отметил собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Полицейские в конце мая задержали нескольких жителей Петербурга, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».

Следствие полагало, что подозреваемые совершали преступления с 2014 года. Источник агентства в силовых структурах сообщал, что по делу задержали четверых человек, один из них работал на исследовательском судне «Профессор Логачев».