 

В РФ сказали, когда примут окончательное решение по выходу из ДОН

19.01.2021, 12:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Окончательное решение по выходу РФ из Договора по открытому небу (ДОН) будет приниматься, исходя из диалога с новой администрацией избранного президента США Джозефа Байдена, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Сейчас идет экспертная оценка, надо подождать некоторое время», – цитирует ТАСС депутата. По его словам, в свои полномочия должна вступить администрация Байдена. 

«От того, как будут складываться диалоги, тогда будет приниматься завершающее решение. Переходный период можно ожидать от одного до трех месяцев», – добавил Шаманов.

В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания США сотрудничать. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Прививку от COVID-19 передумали делать более 10% жителей США

01.08 / Москва предупредила Евросоюз о «кибер хаосе» из-за санкций

09.08 / В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

26.06 / Зеленский: И Крым вернем, и людей вернем

08.11 / Трамп обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на выборах

24.06 / На российской станции в Антарктиде произошел пожар

17.11 / “За майбутнє” требует отставки Гетманцева из-за введения для бизнеса регистраторов расчетных операций

12.10 / Ученые утверждают, что в космосе существуют гигантские «фабрики жизни»

03.11 / Зеленский рассказал, при каких условиях распустит парламент

11.01 / «Удалёнка» в школах обостряет социальное неравенство в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска