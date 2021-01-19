В РФ сказали, когда примут окончательное решение по выходу из ДОН

19.01.2021, 12:44, Новости дня

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Окончательное решение по выходу РФ из Договора по открытому небу (ДОН) будет приниматься, исходя из диалога с новой администрацией избранного президента США Джозефа Байдена, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Сейчас идет экспертная оценка, надо подождать некоторое время», – цитирует ТАСС депутата. По его словам, в свои полномочия должна вступить администрация Байдена.

«От того, как будут складываться диалоги, тогда будет приниматься завершающее решение. Переходный период можно ожидать от одного до трех месяцев», – добавил Шаманов.

В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания США сотрудничать.