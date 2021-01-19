 

Алексея Навального обвинили в срыве «оперативного мероприятия» и публикации личных данных сотрудников ФСБ

19.01.2021, 12:47, Разное
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Видеоблогер Алексей Навальный стал фигурантом дела о государственной измене.

Ему инкриминируют срыв некоего секретного «оперативного мероприятия», публикацию в сети личных данных сотрудников ФСБ, осуществлявших эту работу, а также незаконное получение доступа к тайной информации.

– Вступив в преступный сговор с рядом неустановленных лиц, гражданин Навальный А.А. осознанно действуя против интересов Российской Федерации, осуществил срыв оперативного мероприятия, проводившегося сотрудниками государственных служб. Впоследствии, с целью усугубить свое положение, осознавая незаконность и моральную несостоятельность своих действий, гражданин Навальный А.А. незаконно, а также обманным путём получил доступ к сведениям об участниках оперативного мероприятия и опубликовал их во Всемирной Сети «ИНТЕРНЕТ» вместе с защищёнными законом персональными данными потерпевшей стороны – сотрудников государственных служб, – говорится в опубликованном документе.

Согласно законодательству, Навальный может получить от 12 до 20 лет, сообщает ИА “Панорама”.



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