 

Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

19.01.2021, 12:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Всего на рассмотрении депутатского корпуса находятся 1 226 законопроектов. Из них 266 приняты в первом чтении, два – во втором, уточнил Володин.

План по реализации послания президента выполнен на 85% – реализовано 34 пункта из 40, отметил спикер. Три законопроекта приняты в первом чтении, а два документа рассматривают профильные комитеты.

Серьезные изменения в повестку и формат работы парламентариев внесла пандемия коронавируса. Дума приняла 37 законов по оказанию помощи гражданам и отраслям экономики, пострадавшим от COVID-19, сказал председатель ГД.

Володин призвал провести анализ правоприменительной практики в этой сфере. Эту работу спикер поручил комитету по контролю и регламенту.

Также в числе приоритетов – реализация поправок к Конституции. В прошлом году парламентарии приняли 21 закон, на рассмотрении находятся еще четыре, рассказал спикер.

На первом пленарном заседании весенней сессии депутаты рассмотрят законопроект по защите прав российских семей. Также на этой неделе на обсуждение вынесут два нормативно-правовых акта, касающихся запрета иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих, отметил Володин.

Весенняя сессия Государственной Думы продлится до 18 июля. Осенью к работе приступит новый состав палаты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: Фотоцирк, над которым и ёжики в садике смеются

21.12 / Мнение: Письмо: “Ангел с левого плеча”

14.09 / Мнение: О крайнем дне Лукашенко

26.09 / Мнение: Российский ребрендинг – дорого и страшно

23.09 / Мнение: Навальный здоров

17.08 / В США хотят запустить собственную версию «Евровидения»

09.07 / Мнение: В какую игру они с нами играют?

04.08 / Армия: «Армата» избавилась от проблем со зрением

10.07 / Описывая брак, Брухунова назвала себя и Петросяна самодостаточными личностями

25.08 / Мнение: Нет иммунитета – нет вакцины. Новости ковида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска