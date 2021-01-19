Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

19.01.2021, 12:46, Разное

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Всего на рассмотрении депутатского корпуса находятся 1 226 законопроектов. Из них 266 приняты в первом чтении, два – во втором, уточнил Володин.

План по реализации послания президента выполнен на 85% – реализовано 34 пункта из 40, отметил спикер. Три законопроекта приняты в первом чтении, а два документа рассматривают профильные комитеты.

Серьезные изменения в повестку и формат работы парламентариев внесла пандемия коронавируса. Дума приняла 37 законов по оказанию помощи гражданам и отраслям экономики, пострадавшим от COVID-19, сказал председатель ГД.

Володин призвал провести анализ правоприменительной практики в этой сфере. Эту работу спикер поручил комитету по контролю и регламенту.

Также в числе приоритетов – реализация поправок к Конституции. В прошлом году парламентарии приняли 21 закон, на рассмотрении находятся еще четыре, рассказал спикер.

На первом пленарном заседании весенней сессии депутаты рассмотрят законопроект по защите прав российских семей. Также на этой неделе на обсуждение вынесут два нормативно-правовых акта, касающихся запрета иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих, отметил Володин.

Весенняя сессия Государственной Думы продлится до 18 июля. Осенью к работе приступит новый состав палаты.