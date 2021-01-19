 

“Кошечки. Большая симпатичнее”, “Лижут зад только себе”. Седокова надела “голый” купальник

19.01.2021, 12:26, Новости дня
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Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в так называемом “голом” купальнике.

“Кошки – это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости”, – написала она.

Певица выбрала раздельный купальник, цвет которого имитирует голое тело исполнительницы.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Подписчики прокомментировали пост.

“Кошечки. Большая симпатичнее”, – отметила mtv.toma.

“Ага, и лижут зад только себе”, – написала kati_vegati.

“Одна кошечкая милая, другая – мегасексуальная”, – заявила asenika444.

“А зачем голая, больше не кому показать?” – спросила tatiana5063.

Анна Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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