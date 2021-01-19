Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
19.01.2021, 12:26,
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Украинская певица Наталья Могилевская 18 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, как относится к усыновлению.
“Готов ученик – найдется и учитель. Готова стать матерью – найдется и ребенок”, – написала она.
Скриншот: nataliya_mogilevskaya te / Instagram
Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.
Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.
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