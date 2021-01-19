 

Могилевская рассказала, как относится к усыновлению

19.01.2021, 12:26, Новости дня
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Украинская певица Наталья Могилевская 18 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, как относится к усыновлению. 

“Готов ученик – найдется и учитель. Готова стать матерью – найдется и ребенок”, – написала она.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya te / Instagram

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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