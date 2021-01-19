 

Россия хочет, чтобы конфликт на Донбассе длился бесконечно – Казанский

19.01.2021, 12:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе демонстрирует нежелание заканчивать войну.

Такое мнение представитель Донецкой области в ТКГ журналист Денис Казанский выразил изданию “Цензор.НЕТ” в интервью, которое было опубликовано 19 января.

“На самом деле нежелание выполнять “Минск” исходит, в основном, от российской стороны. Там открыто декларируют, что они не просто не хотят, но и не собираются этого делать. Потому что их цель – не закончить конфликт, а сделать так, чтобы он длился бесконечно. Потому что это тот фактор, с помощью которого можно давить на Украину”, – сказал он.

По словам журналиста, Украина не может закончить войну, потому что в одностороннем порядке от нее исход ситуации не зависит.

“Есть же и другая сторона конфликта. И для того, чтобы война завершилась, недостаточно желания только кого-то одного. В Израиле ни один политик не имеет возможности сказать, что следующие пять лет будут мирными. Потому что есть целые государства, которые мечтают уничтожить эту страну. Вот и мы в такой же ситуации. Никто не знает, что [президенту РФ Владимиру] Путину завтра “ударит в голову”. Как мы в таком случае можем гарантировать, что война закончится?” – объяснил Казанский.

Он отметил, что Россия “в любой момент может обострить ситуацию и использовать ее как фактор давления”.

“При этом [Москва будет] обвинять украинскую власть, что это она не может добиться мира, и только великий кум Путина [украинский нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор] Медведчук знает, как закончить войну за одну неделю”, – сыронизировал журналист.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / В Иране взорвалась цистерна с хлором. Пострадали более 200 человек

03.08 / В РФ начали готовить космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

08.10 / В Кировоградской области запретили массовые мероприятия, несмотря на наименьшее число случаев COVID-19 в Украине

02.11 / В горящем ангаре с газом в Москве произошло несколько взрывов

25.09 / Ученые назвали причину массовой гибели лесов в районе Норильска

28.10 / В Киеве у станции метро автобус снес МАФ, есть погибший и пострадавшие

03.09 / Специалистами была изучена самая глубокая пресноводная пещера на Земле

14.12 / ГБР через суд изъяло материалы дела о поджоге авто “Схем“. Юристы считают, что это может заблокировать расследование

10.10 / Москва назвала «Новичок» западным брендом

20.01 / “Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку”. Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска