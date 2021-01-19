Ученые рассказали о новом методе лечения синдрома навязчивого состояния

19.01.2021, 12:22, Разное

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Ученые разработали вероятный метод лечения обессивно-компульсивного поведения, которое иначе называют синдромом навязчивого состояния. Для этого они использовали переменный ток, который в течение пяти дней снизил уровень расстройства на три месяца.

Долгое время медики не могли объяснить природу возникновения обессивно-компульсивного поведения. Была лишь составлена неполная картина, поэтому эффективных методов лечения до сих пор не существует. Согласно новой точке зрения данное расстройство предлагают рассматривать в качестве неадаптивного обучения привычкам, выполнение которых подразумевает получение вознаграждения.

В исследовании исследователи изучили аномальную бета-гамма-нейрофизиологию орбитофронтально-полосатых контуров. Они воздействовали на данный участок переменным током с целью анализа внутренней бета-гамма-частотой сети вознаграждения.

Оказалось, что существует связь между получением вознаграждения и частотой выполнения определенных действий. При этом воздействие постоянным током на эти участки в течение пяти дней значительно снизили синдром навязчивого состояния, но только на три месяца.