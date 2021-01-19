Ученые обнаружили у глюкозы свойство продления жизни

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19.01.2021, 12:22, Разное
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Японские исследователи обнаружили связь между продлением жизни и употреблением глюкозы. Разработанная ими диета позволила не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить функции опорно-двигательного аппарата.
В своем исследовании эксперты изучали мозг старых мух. Он, как и у человека, потребляет 20% кислорода и 25% глюкозы. Эти компоненты ему необходимы для правильного функционирования. Так, глюкоза используется главным органом нервной системы, чтобы производить аденозинтрифосфат (АТФ), который иногда называют «курьером» организма.

Оказалось, что по мере старения у мух в клетках мозга содержание АТФ находилось низком уровне, поэтому происходило сокращенное потребление глюкозы. Тогда мух посадили на особую диету, состоящую из белка, который способен доставлять глюкозу в мозг.

После этого исследователи обнаружили, что с поступлением глюкозы количество АТФ начало увеличиваться. На фоне этого произошло увеличение продолжительности жизни мух и улучшение их опорно-двигательного аппарата. При этом данная диета может оказать положительное воздействие на многие виды животных.



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